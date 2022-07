Sommermärchen 2017: Als Österreichs Fußballerinnen Geschichte schrieben

Jubel, Tränen und eine Liebe auf den ersten Blick: Beim "Sommermärchen" der österreichischen Fußballerinnen wurden unglaubliche Geschichten geschrieben.

Für eine sportliche Mädelstruppe war es der Sommer ihres Lebens. Als unbekannte Außenseiterinnen reisten sie in die Niederlande, als umjubelte Heldinnen kehrten sie zurück. 2017 katapultierte das Nationalteam den Frauenfußball in Österreich fast aus dem Nichts schlagartig in ungeahnte Höhen. Die damalige Begeisterung über den sensationellen Durchmarsch bis ins Halbfinale der EURO wirkt bis heute nach.

15 Spielerinnen von damals sind auch in England mit dabei. Das heurige Turnier beginnt am Mittwoch (21 Uhr, live ...