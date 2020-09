Das ÖFB-Nationalteam feierte ohne seine beiden Führungsfiguren einen 2:1-Sieg gegen Norwegen und bot eine überzeugende Leistung.

Das A-Team ist seit mehr als zehn Jahren ein A&A-Team: Die Leistungsträger und Galionsfiguren des heimischen Fußballs, David Alaba und Marko Arnautovic prägten die 2010er-Jahre wie niemand anderer in Österreichs Fußball. Beim 2:1-Sieg gegen Norwegen zum Start der UEFA Nations League musste Franco Fodas Team ohne die beiden Buddies auskommen. Und es ging gut. So wie auch schon vor einem Jahr, als das Team in Slowenien ohne das Duo mit dem 1:0 einen großen Schritt in Richtung EURO-Endrunde tat.

