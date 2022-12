Causa Milletich: Reichen die Beweise am Ende doch nicht aus?

Bereits beim Länderspiel gegen Italien in Wien war zu vernehmen, dass Gerhard Götschhofer eindeutige Beweise für die Schuld von ÖFB-Präsident Gerhard Milletich vorliegen hat. Der oberösterreichische Verbandspräsident präsentierte diese nun am Donnerstag im ÖFB-Präsidium, die Brisanz dürfte sich aber in Grenzen gehalten haben. Milletich ist weiterhin im Amt und aus verschiedenen Richtungen ist zu hören, dass das Material bei weitem nicht so brisant war wie angekündigt. Sollte die Ethikkommission bis Jänner nicht eindeutig zum Schluss kommen, dass Milletich gravierende Verfehlungen begangen hat, dann hat das Theater wieder einmal dem Sport geschadet. Denn anstatt sich mit Sachthemen, wie zum Beispiel dem Trainingszentrum in Aspern oder der Akademie-Thematik zu beschäftigen, waren einige Präsidiumsmitglieder zuletzt mit dem Sammeln von Beweisen gegen den eigenen Präsidenten eingespannt.