Noch selten ist ein österreichisches Fußballnationalteam in ein Pflichtspiel gegangen, das von so viel Ungewissheit geprägt war wie jenes gegen Norwegen am Freitag. Neun Monate ohne Länderspiel lagen hinter Franco Fodas Auswahl, etliche wichtige Stammkräfte fielen aus. Die Spieler reisten teils aus der Sommervorbereitung, teils aus dem Urlaub an.

Franco Foda vertraute in dieser schwierigen Situation den Jungen und den langjährigen geduldigen Reservisten. Am wichtigsten aber war: Auch ohne die Alphatiere wie Marko Arnautovic, David Alaba und Julian ...