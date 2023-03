Dieser Start des ÖFB-Teams macht Hoffnung

Ein volles Stadion mit einer tollen Stimmung und eine starke österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Der Start in die EM-Qualifikation ist Österreich am Freitag im neuen Linzer Stadion rundum gelungen. Auch ohne die beiden Stars David Alaba und Marko Arnautovic war das ÖFB-Team gegen einen schwachen Gegner immer Herr der Lage und fuhr den Pflichtsieg ohne Mühe ein. Mit einer ähnlichen Leistung sollte am Montag in einem erneut ausverkauften Linzer Stadion auch Estland kein Problem sein. Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen wären zwar noch kein Grund, um in Euphorie zu verfallen. Aber sie würden zumindest Hoffnung machen, dass Österreich auch gegen die beiden schärfsten Rivalen, Belgien und Schweden, punkten und sich direkt für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren kann. Das Potenzial, um dieses Ziel zu erreichen, hat die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick auf jeden Fall.