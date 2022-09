Erste Lehrstunde unter Rangnick

Österreichs Fußball-Nationalteam hat nach der Niederlage in Frankreich nur noch Außenseiterchancen auf den Klassenerhalt. Ein Abstieg aus der höchsten Liga wäre zwar kein Beinbruch, aber die Leistung in Paris muss Teamchef Ralf Rangnick zu denken geben. Das ÖFB-Team hatte gegen den ersatzgeschwächten Weltmeister in 90 Minuten keine einzige Torchance und hätte bei konsequenterer Spielweise des Gegners weitaus mehr als zwei Gegentore bekommen können. Nach dem positiven ersten Lehrgang mit tollen Spielen in Kroatien und zu Hause gegen Frankreich war das ...