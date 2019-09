War es ein gewonnener Punkt oder ein vergebener Sieg für Österreich? Was das 0:0 von Warschau wirklich wert ist, wird man erst am Ende der Qualifikation einschätzen können. Ein Punkt in Polen ist ein schönes Extra. Angesichts der Heimstärke - selbst Weltmeister Deutschland wurde hier besiegt - war damit nicht unbedingt zu rechnen.

Andererseits ist aus zwei Partien als bessere Mannschaft gegen Polen nur ein Punkt herausgesprungen. So oder so ist für Österreich noch alles drin. Wie erwartet, wird das Duell mit Israel in Oktober in Wien zum ersten Endspiel. Das nächste und bei der aktuellen Tabellenkonstellation noch wichtigere folgt schon drei Tage später bei den Slowenen in Laibach.

Auch die Polen sind noch nicht durch, und bei ihnen herrscht Unruhe. Ganz anders die Österreicher. Im Erfolg ist Teamchef Franco Foda der gleiche geblieben wie im Frühjahr, als es gar nicht gut lief. Er hat damals Ruhe bewahrt, keine Kurzschlussaktionen gesetzt und auf ein Köpferollen im Kader verzichtet. Punktuelle Veränderungen wie die Hereinnahme von Konrad Laimer gingen auf.

Das Nationalteam liegt gut im Rennen um die EM 2020, Red Bull Salzburg spielt in der Champions League: Österreich steht in jedem Fall ein großartiger und spannender Fußballherbst bevor.