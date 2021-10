Die schwachen Leistungen der Jugend-Nationalmannschaften sind eine Folge von fehlender Struktur. Sportdirektor Peter Schöttel ist hier in der Pflicht.

Dass Österreichs Fußball-Nationalteam in der WM-Qualifikation hinterherhinkt, mag zu einem großen Teil an Teamchef Franco Foda liegen. Am zuletzt schwachen Abschneiden der Nachwuchsteams ist der Deutsche aber schuldlos. Während andere Nationen seit Jahren auf zukunftsorientierte Konzepte im Unterbau setzen, kocht in Österreich, seit dem Abgang von Sportdirektor Willi Ruttensteiner, wieder jeder ÖFB-Trainer im Nachwuchs sein eigenes Süppchen. Die Folgen der mangelnden Struktur waren diese Woche klar ersichtlich: Trotz vieler talentierter Kicker verlor die U21 in Finnland mit 1:3 und wird ...