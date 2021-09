Eine Besserung unter dem Cheftrainer Franco Foda ist nicht in Sicht.

Es war schon klar, dass ÖFB-Präsident Leo Windtner rund einen Monat vor dem Ende seiner Amtszeit seinen Teamchef Franco Foda auch nach der zweiten peinlichen Pleite in Serie in der WM-Qualifikation nicht von einem Tag auf den anderen entlassen würde. Am 17. Oktober wird der neue Präsident des ÖFB offiziell gewählt. Bis dahin darf Foda auf alle Fälle noch weiterarbeiten. In den beiden Oktober-Länderspielen in der WM-Qualifikation, in der das ÖFB-Team versagt hat, sitzt der Deutsche also noch gegen die ...