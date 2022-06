ÖFB-Elf macht Lust auf mehr

Mit der Ansage, Österreich in den kommenden Jahren näher an die fußballerische Weltspitze heranzuführen, ist der neue Teamchef Ralf Rangnick angetreten. Und der Auftritt in Kroatien lässt die heimischen Anhänger hoffen, dass die ÖFB-Elf unter dem Deutschen tatsächlich einen großen Schritt nach vorn macht. Marko Arnautovic und Co. haben beim Vizeweltmeister über weite Strecken ansehnlichen Offensivfußball gezeigt und die Vorstellungen ihres neuen Chefs mit dieser überragenden Leistung wohl übertroffen. Und das nach einer langen Saison und nur vier Trainingstagen unter Neo-Trainer Rangnick. Der sensationelle Auftritt in Kroatien macht Lust auf mehr. Mit einer ähnlichen Leistung wie am Freitag sind den Österreichern auch in den kommenden Duellen gegen Dänemark und Weltmeister Frankreich durchaus weitere Überraschungen zuzutrauen.