ÖFB-Nationalteam: Schade um die WM in Katar

Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Teamchef Ralf Rangnick präsentierte sich das ÖFB-Team in guter Form. Drei Tage nach dem 3:0-Auftaktsieg in Kroatien gab es gegen sehr starke Dänen zwar eine Niederlage. Mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss ist Österreich am Freitag gegen Weltmeister Frankreich aber wieder ein Achtungserfolg zuzutrauen. Erfolge in der Nations League sind aber nur ein Trostpflaster für die neuerlich verpasste WM. So wie sich David Alaba und Co. derzeit präsentieren, ist es schade, dass sich Österreich nicht für die Endrunde in Katar qualifiziert hat. Auch wenn unter Rangnick nach wenigen Tagen noch nicht alles reibungslos funktioniert, eines sieht man deutlich: Der Deutsche hat seinem Team Selbstvertrauen und Mut eingeimpft. In der aktuellen Form hätte sich Österreich auch bei der WM vor keinem Gegner verstecken müssen.