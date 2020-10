Für Österreichs Fußball-Nationalteam wird es am Sonntag mit dem Spiel in der Nations League in Nordirland wieder ernst. Das wird auch alle Fußballfans freuen, denn es gibt nichts Langweiligeres als diese unnötigen Testspiele wie am vergangenen Mittwoch gegen Griechenland. Nur wenn es um Punkte und Platzierungen in der Tabelle geht, dann schlägt auch das Fanherz schneller.

ÖFB-Teamchef Franco Foda und seine Nationalspieler sind mit einem klaren Ziel in die Nations League gestartet. Der Gruppensieg soll gelingen und damit ...