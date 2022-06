ÖFB-Team: Weg stimmt, aber Geduld ist gefragt

Der Sieg gegen Vizeweltmeister Kroatien und das Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich überstrahlen die beiden Niederlagen gegen Dänemark. Der Debüt-Lehrgang von Ralf Rangnick als Cheftrainer des österreichischen Nationalteams ist besser gelaufen als erwartet. Phasenweise war sogar der von Rangnick geforderte Pressingfußball zu sehen. Dass nach einigen Trainingseinheiten und einer langen Saison noch nicht alles funktionieren kann, war bereits vor den Länderspielen klar. Es war aber ganz deutlich zu erkennen, dass das ÖFB-Team auf einem guten Weg ist und über das Potenzial verfügt, um in Zukunft im Weltfußball eine bessere Rolle zu spielen. Dass bei dieser Entwicklung aber Geduld gefragt sein wird, war am Montag in Dänemark zu sehen. Sind Österreichs Fußballer nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und setzen sie nicht alle taktischen Vorgaben um, können sie gegen Topteams nicht punkten. Rangnick wird akribisch an der Weiterentwicklung arbeiten, doch es wird Zeit brauchen, bis alle seine Vorstellungen perfekt umgesetzt werden.