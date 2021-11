Eine glückliche Figur hat die ÖFB-Spitze bei der Trainerfrage am Rande der letzten WM-Quali-Partie nicht abgegeben. Vor dem Spiel gegen die Republik Moldau betonte Sportdirektor Peter Schöttel, dass die Entscheidung über die Zukunft von Teamchef Franco Foda erst in den nächsten Tagen fallen wird, rund 90 Minuten später bestätigte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich den Trainer in seinem Amt. Eine kuriose Vorgehensweise, aber zumindest wurde die richtige Entscheidung getroffen. Ein Trainerwechsel hätte keinen Sinn gehabt, sondern nur unnötige Unruhe gebracht. Ein neuer ...