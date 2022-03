Österreich in Wales: Es gibt keine Ausreden mehr

Auch wenn die Buchmacher beim Duell zwischen Wales und Österreich keinen Favoriten ausmachen können, zählt für das ÖFB-Team am Donnerstag nur ein Sieg. Diesen darf man von der Foda-Elf auch fordern. Die Waliser sind zwar heimstark und haben mit Gareth Bale eine echte Offensivwaffe in ihren Reihen. Aber die nominell wohl stärkste österreichische Mannschaft der vergangenen Jahrzehnte muss den Anspruch haben, ein "Endspiel" gegen ein Team, das seine besten Jahre schon hinter sich hat, für sich zu entscheiden. Und auch die Verletztenliste ist nicht mehr so lang wie noch in der WM-Qualifikation. Es gibt also keine Ausreden mehr.