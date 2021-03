Drei Spiele, vier Punkte: Österreichs Start in die Qualifikation zur Fußball-WM 2022 blieb in Summe unter den Erwartungen. Die Watsch'n von Dänemark aber tut so richtig weh.

Die Umstände, unter denen Franco Fodas Team die Aufgabe angehen musste, waren schwierig wie noch nie. Zunächst beeinträchtige die Posse um die Quarantänebestimmungen für die Legionäre die Vorbereitung. Dann fiel ein halbes Dutzend Leistungsträger von Marko Arnautovic bis Martin Hinteregger komplett oder zumindest teilweise aus. In voller Besetzung hätte es gegen ...