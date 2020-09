Stefan Lainer: "Leadership entsteht über Leistung"

Der ÖFB-Verteidiger übernimmt im Nationalteam zunehmend Verantwortung.

290 Tage blieb das österreichische Teamtrikot ungetragen. Nach dem Corona-Lockdown und der längsten Länderspielpause der Nachkriegszeit gastiert die ÖFB-Auswahl am Freitag (20.45 Uhr, ORF 1) zum Auftakt der Nations League in Norwegen. Der Salzburger Teamspieler Stefan Lainer hat den SN einen Einblick in die Matchvorbereitung und einen Ausblick auf einen intensiven Fußballherbst im Trikot Österreichs und seines Clubs Borussia Mönchengladbach gegeben.

Wie schwierig ist es, nach so langer Absenz im ÖFB-Team wieder zusammenzufinden? Stefan Lainer: Natürlich haben wir ...