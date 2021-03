Stefan Lainer vor WM-Quali-Start optimistisch

Stefan Lainer geht mit einer großen Portion Optimismus in die am Donnerstag in Glasgow gegen Schottland beginnende WM-Qualifikation. Österreichs Fußball-Nationalmannschaft sei in der Lage, sich das Ticket für Katar 2022 zu sichern und damit erstmals seit 1998 bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, betonte der Rechtsverteidiger am Dienstag in Wien.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Lainer vor WM-Quali-Start optimistisch