Sturmtalent Katja Wienerroither freut sich aufs Weltklasseteam

Katja Wienerroither hat einen steilen Aufstieg hingelegt. Am Dienstag trifft die Eugendorfer Fußballerin mit Österreichs Nationalteam auf Frankreich.

Turbulente Zeiten sind im Moment so etwas wie der Normalfall für viele Menschen. Fußballerin Katja Wienerroither kann das toppen: Vor etwas mehr als einem Jahr war sie Schülerin im Salzburger Schulsportmodell (SSM), spielte für Bundesliga-Underdog Bergheim sowie das U-19-Nationalteam. Mittlerweile gehört sie der ÖFB-Frauenfußballakademie in St. Pölten an, stürmt für Tabellenführer Sturm Graz und steht im Kader des A-Nationalteams in der EM-Qualifikation gegen Frankreich. Der Schlager steigt am Dienstag (21 Uhr, live in ORF Sport +) in Wiener Neustadt.

