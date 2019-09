Teamchef Foda forderte "schleunigst" Infrastruktur-Maßnahmen

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat angesichts der Debatte um ein mögliches neues Nationalstadion dringende Maßnahmen gefordert. "In Sachen Infrastruktur haben wir extrem Nachholbedarf. Ich denke, dass wir da schleunigst handeln müssen", sagte der Teamchef am Donnerstag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland in Salzburg.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kapitän Baumgartlinger mit Teamchef Foda