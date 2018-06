Teamchef Foda warnte vor Brasiliens neuer Geschlossenheit

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat Brasilien vor dem letzten Testspiel-Kracher vor der Sommerpause am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) in Wien bereits ausgiebig studiert. Der Deutsche warnte unter anderem vor der mannschaftlichen Geschlossenheit, die der Rekordweltmeister unter dem seit 2016 amtierenden Trainer Tite an den Tag legt.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Die Ballkünstler sind nun auch defensiv stark und kompakt