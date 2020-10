Teamchefin Fuhrmann vor EM-Quali-Hit mit Verletzungssorgen

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am 27. Oktober in Wr. Neustadt einige Verletzungssorgen. Fix nicht dabei sind Marie-Therese Höbinger (Turbine Potsdam) und Julia Hickelsberger-Füller (SKN St. Pölten). Höbinger zog sich zuletzt in der Bundesliga einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Für Hickelsberger-Füller war die EM-Qualifikation nach ihrem in Kasachstan erlittenen Kreuzbandriss im rechten Knie schon beendet.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Auf wen muss Fuhrmann gegen Frankreich verzichten?