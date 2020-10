Teamchefin Irene Fuhrmann: "Es geht darum, Mut zu haben"

Einen Tag vor ihrem 40. Geburtstag feierte Irene Fuhrmann kürzlich ihr Debüt als Teamchefin von Österreichs Frauen-Fußballnationalteam. Im Interview verrät sie, wie sie sich als Pionierin im Männer-Business Fußball durchgesetzt hat, wie sie Red Bull vom Einstieg in den Frauenfußball überzeugen würde und warum ein Team der talentiertesten Mädchen gegen Burschen spielen soll.

Wie groß war Ihre Erleichterung nach Ihrem Debüt in Kasachstan, als der von allen erwartete "Pflichtsieg" mit dem 5:0 eingefahren war? Irene Fuhrmann: Sehr groß. Abgesehen von Zeitumstellung, Reisestrapazen und den Coronamaßnahmen hatten wir auch Ausfälle zu verkraften, wie es das in diesem Ausmaß seit Jahren nicht gegeben hat. Das war ein gewaltiger Kraftakt. Es war dann fast zu kitschig für mich, dass trotz allem so positive Energie geherrscht hat. Und kaum hatte das Spiel begonnen, hatten wir auch noch ...