Teamchefsuche: ÖFB hat zwei Optionen

Peter Stöger geht zwar als Favorit ins Rennen um den Teamchefposten, doch es könnte sich am Freitag auch eine Überraschung anbahnen.

Seit einigen Wochen ist ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel auf der Suche nach einem neuen Trainer für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Der Wiener hat mit vielen Trainern aus dem In- und Ausland Gespräche geführt und nach intensiven Überlegungen wohl eine Entscheidung getroffen. Der mögliche Nachfolger von Franco Foda, der nach der verpatzten WM-Qualifikation zurückgetreten ist, wird am Freitag in Wien dem ÖFB-Präsidium präsentiert und im Idealfall von diesem zum neuen Teamchef ernannt. Um elf Uhr treffen sich die neun Landespräsidenten, Bundesliga-Vertreter und ÖFB-Präsident ...