Teamchefsuche: ÖFB setzt auf Ralf Rangnick

Was lange nicht vorstellbar war, dürfte am Freitag doch Realität werden: Ralf Rangnick wird neuer Trainer des ÖFB-Teams.

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel dürfte ein Trainercoup gelungen sein: Ralf Rangnick wird am Freitag zum neuen Trainer des österreichischen Fußball-Nationalteams ernannt. Die Meldung der Tageszeitung "Kurier" deckt sich mit SN-Informationen aus dem Umfeld des ÖFB und des Deutschen. Obwohl sich Schöttel vor einigen Wochen mit Rangnick in Manchester getroffen hatte, schien es unmöglich den ehemaligen Sportdirektor von Red Bull Salzburg nach Österreich locken zu können. Peter Stöger schien der klare Favoriten auf den vakanten Trainerposten zu sein. In den vergangenen Tagen ...