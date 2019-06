Testniederlage für Hillebrand und Wienerroither

Bei ihrer Premiere im U19-Nationalteam setzte es für die Salzburger Fußballtalente Sophie Hillebrand und Katja Wienerroither ein 1:2 gegen Finnland.

Der Jahrgang 2001 ist nach der Endrundenteilnahme bei der U17-EM in Bulgarien nun in die nächste Altersstufe aufgestiegen. Im ersten von zwei freundschaftlichen Länderspielen in Nastola setzt es am Mittwoch eine 1:2-Niederlage für die Auswahl von Teamchef Michael Steiner. Sophie Hillebrand aus Strobl brachte das ÖFB-Team in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause drehen Dana Leskinen (56.) und Joanna Tynnilä (60.) die Begegnung aber mit einem Doppelschlag. Hillebrand war bis zur 71. Minute im Einsatz, ihre Clubkollegin vom FC Bergheim, Katja Wienerroither, spielte durch.

