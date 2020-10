Testspiel des ÖFB-Teams wird zum Experiment

So bekommt der Begriff "Testspiel" eine völlig neue Dimension: Österreichs Fußball-Nationalteam empfängt am Mittwoch (20.30) im Klagenfurter Wörthersee-Stadion stark ersatzgeschwächt die Auswahl von Griechenland, dem Europameister von 2004. Nicht weniger als zehn Absagen musste Teamchef Franco Foda zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Am Montag gab der aufgrund anderer Ausfälle nachnominierte LASK-Abwehrchef Gernot Trauner bekannt, dass er wegen einer Magen-Darm-Erkrankung passen muss. Außerdem fehlen Stammspieler wie China-Legionär Marco Arnautovic aufgrund der Reiseproblematik sowie die verletzten Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Philipp Lienhart und Torhüter Alexander Schlager. Auf der immer länger werdenden Abwesenheitsliste stehen auch Cican Stankovic und Andreas Ulmer. Sie dürfen aufgrund von drei Coronafällen innerhalb der Mannschaft von Red Bull Salzburg nicht zum Team reisen. Bayern-Star David Alaba rückt erst nach dem Griechenland-Test für die beiden Nations-League-Spiele gegen Nordirland (11. 10.) und Rumänien (14. 10.) ein. Dann ist Marco Friedl schon wieder weg. Dem Legionär von Werder Bremen wurde eine Reise in Risikoländer von seinem Verein untersagt. Hintergrund dafür ist eine Verordnung des Bremer Gesundheitsamts, wonach Spieler nach ihrer Rückkehr fünf Tage in Quarantäne müssten. Foda bleibt also überhaupt keine andere Wahl, als zu experimentieren.