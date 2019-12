Testspiel-Fahrplan für ÖFB-Nationalteam steht

Der Fahrplan für die Österreichs Fußball-Nationalteam der Herren vor der EURO 2020 ist nun mit zwei Auswärtsspielen in Wales (27. März) und Tschechien (7. Juni) komplett. Bereits zuvor waren Heimspiele am 30. März gegen die Türkei und am 2. Juni gegen England jeweils im Wiener Ernst-Happel-Stadion fixiert worden.

SN/APA/ROBERT JAEGER ÖFB-Team spielt gegen Wales, England, Tschechien und Türkei