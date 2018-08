Ticketverkauf für Schweden-Spiel startet am Dienstag

Am Dienstag startet um 10.00 Uhr der Ticket-Vorverkauf für das freundschaftliche Fußball-Länderspiel von Österreich gegen Schweden am 6. September (20.45 Uhr) in der Wiener Generali Arena. Die Begegnung mit dem WM-Viertelfinalisten bildet den Auftakt in den Länderspielherbst des ÖFB-Nationalteams. Eintrittskarten sind unter oefb.at/tickets und via ÖFB-Ticket-Hotline (01) 96096 555 erhältlich.

Die Preise für das Freundschaftsspiel reichen von 10 bis 48 Euro. Ebenfalls ab Dienstag sind Karten für das Auswärtsspiel zum Start der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina am 11. September in Zenica erhältlich. Nähere Infos sind unter oefb.at/tickets abrufbar. Für die Heimspiele gegen Nordirland (12.10.) und Bosnien-Herzegowina (15.11./jeweils 20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion in Wien wurden bereits 12.000 Abos abgesetzt. Quelle: APA