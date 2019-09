Torgarant Arnautovic forderte Respekt für China-Entscheidung

Sechs Tore hat Marko Arnautovic in fünf Spielen der laufenden EM-Qualifikation erzielt. Der 30-Jährige scheint für das österreichische Fußball-Nationalteam derzeit unersetzlich. Beim 6:0-Kantersieg am Freitag in Salzburg gegen Lettland glänzte Arnautovic nicht nur mit einem weiteren Doppelpack, sondern teilte danach auch an die Kritiker aus, die seinen Transfer nach China hinterfragt hatten.

SN/APA/BARBARA GINDL Arnautovic hat in China nichts verlernt