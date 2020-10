Trimmel kommt mit viel Selbstvertrauen zum ÖFB-Team

Christopher Trimmel ist mit einer großen Portion Selbstvertrauen zum österreichischen Fußball-Nationalteam angereist. Der Burgenländer feierte am Freitag mit Union Berlin einen 4:0-Heimsieg über Mainz, brachte es dabei auf zwei Assists und wurde außerdem zuletzt von den Fans zum "Unioner des Jahres", also zum besten Spieler der vergangenen Saison, gewählt. "Das ist ein Zeichen, dass ich gute Arbeit abgeliefert habe", sagte der Burgenländer am Montag in Klagenfurt.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Am Biss mangelt es dem Deutschland-Legionär derzeit nicht