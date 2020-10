Triple-Gewinner Alaba weiterhin erfolgshungrig

David Alaba hat im Clubfußball alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der Wiener holte mit dem FC Bayern bisher 26 Titel, darunter im August zum zweiten Mal die Champions-League-Trophäe. Dennoch hat der 28-Jährige noch lange nicht genug, wie er am Donnerstag in Klagenfurt betonte. "Der Hunger ist immer da. Ich spiele dafür Fußball, um am Ende des Tages ganz oben zu stehen."

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE David Alaba bleibt fürs Erste bei Bayern München