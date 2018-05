Tschertschessows "Wohnzimmer" als wichtiger Schritt zur WM

Stanislaw Tschertschessow fühlt sich auf dem Innsbrucker Tivoli "fast zu Hause". Sechs Jahre als Spieler und zwei weitere als Trainer war Russlands Fußball-Teamchef in Tirol tätig. Beim Abschlusstraining vor dem Testspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF eins) gegen Österreich saß der 54-Jährige Dienstagmittag sogar auf seinem alten Platz in der Kabine.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Russlands Teamchef Stanislaw Tschertschessow