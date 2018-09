Österreichs U18-Fußball-Nationalteam hat am Samstag bei einem Viernationen-Turnier in Schweden gegen Norwegen 1:1 (0:1) gespielt. Den Treffer der ÖFB-Truppe in Ljusdal erzielte Stefan Feiertag in Minute vier der Nachspielzeit. Die Norsker waren bereits nach 14 Minuten in Front gegangen. Am Donnerstag hatten die Österreicher Rumänien 3:2 besiegt. Am Dienstag (18.00 Uhr) geht es noch gegen Schweden.

Quelle: APA