U19-Frauen-Team startete mit 8:0-Sieg in EM-Qualifikation

Österreichs U19-Fußball-Frauen sind am Dienstag in Windischgarsten mit einem 8:0-(5:0)-Kantersieg über Montenegro in die EM-Qualifikation gestartet. Melanie Brunnthaler (3., 5.), Lisa Kolb (22., 55.) und Marie Höbinger (28., 94.) trafen jeweils doppelt, Stefanie Großgasteiger (9.) und Anna Bereuter (59.) sorgten für die weiteren ÖFB-Treffer.

Die weiteren Gegner in der Gruppe 7 sind am Freitag (18.30 Uhr) Lettland und zum Abschluss am Montag Russland. Beide Partien finden in Wels statt. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Eliterunde, die im Frühjahr ausgetragen wird. Dort kämpfen die Teams dann um insgesamt sieben Tickets für die Endrunde vom 16. bis 28. Juli 2019 in Schottland. Quelle: APA