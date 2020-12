U19-Team in EM-Quali gegen Ungarn, Weißrussland und Estland

Österreichs U19- und U17-Fußball-Nationalteams kennen seit Mittwochvormittag ihre Gegner für die erste EM-Qualifikationsrunde. Die U19-Auswahl bekommt es mit Ungarn, Weißrussland und Estland, die U17 mit Slowenien, den Färöern und dem Kosovo zu tun. Die erste EM-Quali-Phase wird in beiden Nachwuchsklassen als Miniturnier in Vierergruppen gespielt. Die jeweiligen Gastgeber müssen noch bestimmt werden. Die beiden bestplatzierten Teams jeder Gruppe steigen in die Eliterunde auf.

Am Ende schaffen nur sieben Mannschaften den Sprung zur U19-Endrunde im Sommer 2022, für die Gastgeber Slowakei fix qualifiziert ist. An der U17-EM im selben Jahr in Israel nehmen neben dem Heim-Team noch 15 weitere Auswahlen teil. Quelle: APA