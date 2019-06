Der ÖFB tut alles, um seinem U21-Team bei der EM in Italien zum Erfolg zu verhelfen. Dazu gehört ein Betreuerstab, der genauso groß ist wie der Spielerkader.

Aus 23 Personen besteht das Team hinter dem Team, das im Quartier in Cormons und auf dem Trainingsplatz im benachbarten Corno di Rosazzo werkt.

Teamchef Werner Gregoritsch holte für die Endrunde seinen früheren Co-Trainer Wolfgang Luisser zurück, der an der Seite von Dietmar Pegam unter anderem für die Gegnerbeobachtung zuständig ist. Luisser, der lange in Salzburg im Red-Bull-Nachwuchs sowie bei Grödig gearbeitet hat, war zuletzt Assistent in Altach.

Mit dem Steirer Stefan Arvay bringt ein Ironman-Triathlet die Spieler als Athletikcoach in Form, Mentalcoach Enrico Kulovits führte erst vor kurzem den GAK in die 2. Bundesliga. Im vierköpfigen Physiotherapie-Team steht mit Christoph Pomper ein weiterer Ex-Profikicker, der während der Saison bei Austria Wien arbeitet. Das Medienteam unter der Leitung von Iris Stöckelmayr, der einzigen Frau im ÖFB-Staff, ergänzen ein Fotograf und ein Kameramann. Zwei Videoanalysten und zwei Zeugwarte sind auch dabei, und alle zusammen werden von Haubenkoch Franz Rosenbauch aus Ebreichsdorf verwöhnt.