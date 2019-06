Beim Sieg gegen Serbien spielten die Verwandten auf der Tribüne eine große Rolle. In Udine hat Österreich nun so etwas wie ein Heimspiel.

Haben die Österreicher nach dem 2:0-Sensationssieg gegen Serbien nun die Außenseiterrolle abgestreift? Davon wollen Teamchef Werner Gregoritsch und seine Spieler nichts wissen. Dänemark ist am Donnerstag (18.30, live in ORF eins) in Udine zweiter EM-Gegner. "Das ist der nächste Titelkandidat, ...