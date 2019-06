U21-EM: Österreich unterliegt Dänemark mit 1:3

Der Höhenflug der österreichischen U21-Fußballer wurde bei der EM in Italien gestoppt. Gegen Dänemark kassierte die Auswahl von Werner Gregoritsch am Donnerstag eine 1:2-Niederlage. Schlüsselszene war ein vergebener Elfmeter von Christoph Baumgartner (73.) beim Stand von 1:1.

Die Chancen aufs Halbfinale sind für die Österreicher damit nur noch gering. Nur der Gruppensieger steigt fix auf.

Die Dänen gingen in der 33. Minute durchaus verdient in Führung. Kevin Danso wurde auf der rechten Abwehrseite gleich zwei Mal ausgetanzt, Joakim Maehle lupfte den Ball über den herauseilenden Torhüter Alexander Schlager hinweg ins Tor. Zuvor hatten die Dänen bereits bei einem direkten Eckball (22.) und einem Stangenschuss (27.) jeweils von Robert Skov ihre Gefährlichkeit gezeigt. Für Österreich stand nur ein Weitschussversuch von Sandro Ingolitsch (18.) zu Buche.

Marko Kvasina, der Ersatzmann für den verletzten Hannes Wolf, konnte sich kaum in Szene setzen. In der Defensive agierten die Österreicher zaghaft - nach einer halben Stunden zeigte die Foulstatistik 8:0 für Dänemark.

Unverändert ging das ÖFB-Team in die zweite Halbzeit. Nach nur 90 Sekunden erzielte Philipp Lienhart per Kopf nach einem Eckball von Sascha Horvath das 1:1. Ein weiteres Mal rettete das Aluminium die Gregoritsch-Elf, als Jens Stage per Kopf die Querlatte traf (60.). Dann bestätigte der Videoschiri eine Abseitsstellung von Jacob Brun-Larsen vor seinem vermeintlichen Treffer zum 2:1 für die Dänen. Praktisch im Gegenzug wurde Sascha Horvath im Strafraum gelegt. Den Elfmeter vergab der eingewechselte Christoph Baumgartner. Gegen den Hoffenheim-Legionär parierte Torhüter Daniel Iversen (73.).

Vier Minuten später ging Dänemark mit 2:1 in Führung, Maehle verwertete ein Flanke von Andreas Skov Olsen. Die Schlussoffensive der Österreicher brachte keine wirkliche Gefahr mehr, mit einem letzten Entlastungsangriff erhöhte Skov-Olsen auf 3:1 für die Dänen.

In einem weiteren Spiel der Gruppe B trifft Deutschland auf Serbien (21 Uhr). Unabhängig von dessen Ausgang bräuchte Österreich am Sonntag in jedem Fall einen Sieg gegen Deutschland, um noch die kleine Aufstiegschance zu wahren.