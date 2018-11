U21-Kader für EM-Quali-Play-off gegen Griechen ohne Laimer

Mit einem weitgehend unveränderten Kader geht Österreichs Fußball-U21-Team in die entscheidenden EM-Quali-Play-off-Partien gegen Griechenland. Beim Kampf um die erstmalige Teilnahme an einer U21-EM steht Teamchef Werner Gregoritsch allerdings Leipzig-Legionär Konrad Laimer, der von Franco Foda ins A-Team berufen wurde, nicht zur Verfügung.

Hannes Wolf und Co. treten am 16. November (17.00 Uhr MEZ) in Saloniki an, das Rückspiel steigt am 20. November (19.00) in St. Pölten. Mit dabei sind u.a. die A-Team erfahrenen Abwehrspieler Kevin Danso und Maximilian Wöber. Auch Arnel Jakupovic, zuletzt nur nachberufen, steht im Kader. Der Empoli-Stürmer erzielte Mitte Oktober beim wichtigen 3:2-Erfolg über Russland den Siegtreffer.

Quelle: APA