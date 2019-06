U21-Kapitän Lienhart: "Die Vorfreude ist riesengroß"

Am Tag vor dem EM-Auftakt gegen Serbien steigt die Spannung ebenso wie die Vorfreude bei Österreichs U21-Nationalteam. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch fühlt sich bereit für Luka Jovic und Co.

Eine Endrunde ist etwas Besonderes, und die Anspannung ist zu spüren. Die Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel muss auf die Sekunde genau beginnnen. Auch an einem Routinier im Fußballgeschäft wie Werner Gregoritsch geht so etwas nicht spurlos vorbei. "Ab dem Moment, als wir über die Grenze gefahren sind, wird dir bewusst, was passiert ist", sagte der 61-Jährige. Erstmals im ersten Austragungsort, dem Stadio Nereo Rocco von Triest, steigerte sich dieses Gefühl noch, auch wegen des erhöhten medialen Interesses. "Und wenn dann noch ein Hans Krankl anruft und Glück wünscht, zeigt das die Wertschätzung für das bereits Erreichte."

Immerhin ist Österreich erstmals bei einer EM-Endrunde der U21. Nach 20 vergeblichen Anläufen packte es Gregoritschs Team mit zwei 1:0-Siegen im Play-off gegen Griechenland. "Wir haben hart dafür gearbeitet", ist sich auch Kapitän Philipp Lienhart der Besonderheit des Moments bewusst. Der Freiburg-Legionär stieß vom A-Team zur U21 und spürte gleich die gute Stimmung: "Die Vorfreude ist riesengroß", sagte er.

Lienhart war im Nachwuchs bei Real Madrid, der serbische Topspieler Luka Jovic wird in der neuen Saison für die "Königlichen" auflaufen. Nicht nur deshalb ist Serbien für Werner Gregoritsch "einer der Geheimfavoriten auf den Titel". Neben Jovic verfüge Österreichs Auftaktgegner über die meisten Spieler mit A-Team-Erfahrung. Dazu habe die ÖFB-Elf in der Qualifikation schon die Stärke Serbiens erfahren müssen, als es eine 1:3-Niederlage und ein 0:0 gab. "Aber es waren sehr enge Spiele, und auch bei der Niederlage stand es bis zur 87. Minute 1:1", gibt der Teamchef zu bedenken. Nur zum Dabeisein ist sein Team jedenfalls nicht nach Italien gereist. Allein schon das Interesse im engeren Umfeld zeige die Wertschätzung. Sein bester Freund aus Graz habe einen Bus voll mit 50 Personen organisiert, ein weiterer Bekannter komme mit einer 20-köpfigen Gruppe sogar per Rad zu den Spielen nach Italien.

Wie die Serben zu packen sind, weiß Lienhart: "Wir müssen kompakt stehen, aber wir werden auch selbst zu unseren Chancen kommen. Die müssen wir dann nützen."

Gregoritsch hat die Startelf weitgehend im Kopf. Ihm ist aber auch bewusst, dass er bei drei Spielen in sieben Tagen alle im 23-Mann-Kader brauchen kann. "Nach einer langen Saison ist die Regeneration wichtig, dazu sind wir auf allen Positionen doppelt besetzt", hat er Rotationen für die weiteren Partien gegen Dänemark (Donnerstag) und Deutschland (Sonntag) in der Hinterhand.