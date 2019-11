U21-Nationalteam gegen Kosovo auf vierten EM-Quali-Sieg aus

In Gruppe 3 der Fußball-EM-Qualifikation für U21-Teams geht es am Freitag (18.00 Uhr, live ORF Sport +) in Ried um die Rolle des ersten Verfolgers von Tabellenführer England. Österreich empfängt den Kosovo, beide Teams haben in der laufenden Punktejagd auswärts gegen England verloren, liegen auf den Plätzen zwei und drei. Die ÖFB-Truppe würde bei einem Punktgewinn die Tabellenführung übernehmen.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Gregoritsch will gegen den Kosovo wieder aufzeigen