U21-Team erledigte mit 4:0 in Estland die Pflicht

Österreichs U21-Fußball-Team hat den angepeilten Pflichtsieg gegen Estland in der EM-Qualifikation souverän eingefahren. Die Elf von Trainer Werner Gregoritsch setzte sich am Freitagabend in Pärnu mit 4:0 (2:0) durch und holte im vierten Gruppenspiel damit den dritten Sieg. Mann des Abends war Junior Adamu mit zwei Toren (22./Foulelfmeter, 54.), der Salzburg-Stürmer bereitete auch das Führungstor von Alexander Prass (17.) vor.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Salzburgs Adamu (hier gegen Lille) zeigte seine Klasse