U21-Team holte 0:0 in Serbien: Nun "Finale" gegen Russland

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam steht in der Qualifikation für die EM 2019 vor einem echten Finale. Am Freitagabend beendete die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch den Lauf der zuvor makellosen Serben mit einem 0:0 in Novi Sad. Während Serbien durch das Remis das Endrunden-Ticket bereits in der Tasche hat, muss für Österreich im abschließenden Spiel gegen Russland ein Sieg her.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Werner Gregoritsch und sein U21-Team brauchen einen Sieg