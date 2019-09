U21-Team in EM-Quali weiter souverän: 4:0 in Albanien

Österreichs U21-Fußball-Nationalelf hat auch den zweiten Auftritt in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2021 wie gewünscht absolviert. Gegen Albanien setzte sich die Auswahl von Trainer Werner Gregoritsch am Montag auswärts mit 4:0 (2:0) durch. Marko Raguz und Sandi Lovric in der 6. und 9. Minute sowie Christoph Baumgartner und erneut Lovric per Doppelschlag (72., 73.) trafen in Durres.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Die Auswahl von Gregoritsch setzte sich mit 4:0 gegen Albanien durch