U21-Team in EM-Qualifikation auf drei wichtige Zähler aus

Wie Österreichs A-Team bestreitet auch die U21-Auswahl am Freitag das erste Spiel in diesem Kalenderjahr. In Ried sollen im Rennen um die Teilnahme an der EM-Endrunde 2021 gegen Albanien (18.30 Uhr) drei wichtige Zähler eingefahren werden. Teamchef Werner Gregoritsch fehlt, nachdem er vor einer Woche einen leichten Herzinfarkt erlitten hatte. Peter Schöttel übernimmt die Betreuung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Peter Schöttel übernimmt für Werner Gregoritsch die Betreuung