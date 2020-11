Über Norwegens Notelf in die große Fußballwelt

Der ÖFB-Auswahl winkt der Aufstieg in der Nations League. Schon ein Remis würde reichen.

Das Motto für Österreichs Fußballnationalteam vor dem Showdown in der Nations League ist klar: gegen die Wundertüte Norwegen nur ja keine böse Überraschung zu erleben.

Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Franco Foda empfängt am Mittwoch (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion eine ebenso bunt wie eilig zusammengewürfelte Notelf aus Norwegen und spielt dabei um den Gruppensieg in der Liga B der Nations League. Schon ein Remis oder - weil das Hinspiel in Oslo 2:1 gewonnen wurde - eine 0:1-Niederlage würde ...