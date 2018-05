Ulmer fällt für ÖFB-Testspielschlager verletzt aus

Andreas Ulmer fällt für die Testspielschlager des österreichischen Fußballnationalteams gegen Russland (30. Mai, Innsbruck), Deutschland (2. Juni, Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni, Wien) aus. Wie der heimische Verband (ÖFB) am Mittwoch mitteilte, wird der Außenverteidiger von Meister Salzburg nach seinem Muskelfaserriss nicht rechtzeitig fit.

Der fünffache Teamspieler Ulmer hatte sich die Verletzung im Semifinal-Rückspiel der Europa League gegen Olympique Marseille am 3. Mai zugezogen. Damit bleibt Debütant Marvin Potzmann fix im 26-Mann-Aufgebot von ÖFB-Teamchef Franco Foda. Das Nationalteam trifft am Freitag zur Vorbereitung in Tirol zusammen.

