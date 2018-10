Unser Kreuz mit Iren und Briten

In der Nations League ist gegen die Nordiren ein Sieg dringend notwendig. Die britische Spielweise behagt Österreichs Nationalmannschaft aber gar nicht.

Österreich gegen Teams von den britischen Inseln, das ist keine Erfolgsgeschichte. In der Nations League wartet am Freitag (20.45, live in ORF eins) mit Nordirland wieder so ein Gegner: Robuste und körperbetonte Spielweise, hohe und weite Bälle in die Spitze. Etwas, was den ÖFB-Auswahlen noch nie lag.

Es verwundert nicht, dass auch Hans Krankls Wutrede von 2004 nach einem Match gegen Nordirland passierte: "...dass der Feldhofer-Ferdl zum ersten Mal spüt gegen ein Ungeheuer mit der Nummer zehn, der a Rugbyspieler is und ka Fußballspieler", wetterte der damalige Teamchef. Torhüter Alexander Manninger hatte sich beim Gegentor zum 3:3 die Schulter ausgekegelt, als ihn der Schütze gleich samt dem Ball ins Netz schob.

Ähnlich schmerzhafte Erinnerungen brachten auch die jüngsten Duelle mit den Jungs aus Großbritannien oder Irland:



2013 zauberten die Österreicher in der WM-Qualifikation in Dublin gegen die Iren. Aber nur so lange, bis Spielmacher Zlatko Junuzovic mit gezielten Fouls außer Gefecht gesetzt wurde. Die Rissquetschwunde an seinem Knie ist heute noch zu sehen. Im peitschenden Schneesturm gab es noch ein 2:2, aber am Ende fehlten den Österreichern wertvolle Punkte im Kampf um ein WM-Ticket für 2014.



2016 entzauberten Wales und Irland das erfolgsverwöhnte Team von Marcel Koller im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Gareth Bale und Co. profitierten beim 2:2 von dicken Abwehrschnitzern, Irland entnervte die Österreicher mit langen Bällen und entführte beim 1:0 sogar drei Punkte aus Wien.



2017 ging es in den Auswärtsspielen nicht besser. In Dublin führte Österreich bis zur 85. Minute, kam aber gegen die Iren ins Schwimmen und musste am Ende über ein 1:1 froh sein. In Cardiff beendete der 17-jährige Waliser Ben Woodburn mit seinem Goldtor endgültig die WM-Träume der ÖFB-Fußballer und damit auch die Teamchef-Ära Marcel Kollers.

Auch diesmal sei "ein körperbetontes Match" zu erwarten, erklärte Verteidiger Sebastian Prödl, als Watford-Legionär mit dieser Spielweise bestens vertraut. Und auch Torhüter Heinz Lindner ist gewappnet und sagt: "Die Nordiren sind sehr robust und werden viel mit langen Bälle operieren. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und uns dagegenstemmen."