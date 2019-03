Beim Start in die EM-Qualifikation 2020 wartet im Ernst-Happel-Stadion ein Gegner mit bärenstarker Offensive auf das österreichische Nationalteam.

Acht Testspiele und vier Partien in der Nations League lang hatte ÖFB-Teamchef Franco Foda die Möglichkeit, zu probieren. Ab jetzt geht es wirklich um die Wurst: Mit den Spielen gegen Polen (Donnerstag, 20.45/live in ORF eins) und in Israel (Sonntag, ...